Mass Effect Legendary Edition ora disponibile, ecco il trailer

Pronti a tornare ancora una volta a salvare la galassia dai Razziatori? Mass Effect Legendary Edition, la tanto attesa remaster della trilogia originale di BioWare, è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Oltre a miglioramenti grafici, la Legendary Edition include anche aggiornamenti il gameplay, che hanno portato il primo capitolo più in linea con i suoi successori.











Oltre ai tre capitoli, Mass Effect Legendary Edition (qui la nostra recensione) include anche i loro quaranta DLC; l’unica eccezione è stato il DLC Pinnacle Station, in cui codice era troppo danneggiato per essere recuperato. In totale, la saga offre più di cento ore di gameplay, e l’occasione di scoprire o rivivere una delle serie RPG più influenti degli ultimi quindici anni. Tenete presente che il multiplayer di Mass Effect 3, a sua volta molto apprezzato, non è attualmente presente ma BioWare non ha escluso che possa tornare in futuro.