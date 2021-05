Green Hell si aggiornerà con la VR, pubblicato un teaser

Se negli ultimi mesi avete imparato ad apprezzare Green Hell, ma siete convinti che la sua foresta amazzonica potrebbe beneficiare di un pizzico d’immersività in più, buone notizie per voi. Per il survival di Creepy Jar è infatti prevista una modalità VR, della quale è stato pubblicato un breve teaser trailer.











Questo adattamento di Green Hell verrà sviluppato da Incuvo Games, che già in passato si è occupata di adattamenti simili per Layers of Fear e Blair Witch. Non è dato sapere quando l’aggiornamento sarà disponibile; vale inoltre la pena notare che, sebbene il teaser includa la dicitura PCVR, il sito ufficiale dello sviluppatore riporta invece “Coming soon to multiple platforms.” Il titolo di Creepy Jar è attualmente disponibile su PC e Switch e arriverà presto anche su PS4 e Xbox One.