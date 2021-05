Final Fantasy XIV Endwalker: rivelata data di lancio, trailer esteso

Nel corso delle ultime ore, Square Enix ha rivelato una vera e propria cornucopia di informazioni su Final Fantasy XIV: Endwalker, la prossima espansione del suo popolare MMO. Per prima cosa, la data di lancio, che è stata decisa per il 23 novembre 2021; ricordiamo che il gioco arriverà su PC tramite Steam, PS4, PS5 e Mac. È stata inoltre mostrata una versione estesa del trailer cinematografico con cui era stata annunciata l’espansione. Questo video, oltretutto, include nuovi elementi di quella che sarà la linea narrativa di questa espansione.











Non è tutto qui, però. Square Enix ha mostrato anche tutta una serie di nuovi elementi che i giocatori potranno aspettarsi di trovare in quel di Final Fantasy XIV: Endwalker. Sarà infatti introdotta la classe dei Reaper; la variante maschile della razza Viera; le città di Old Sharlyan e Radz-at-Han; le nuove aree Labyrinthos, Thavnair e Mare Lamentorum; l’attività Dungeon Crawl e la nuova mount Arion. Potete trovare i video dedicati a ciascuna di queste novità sul canale ufficiale YouTube del gioco.

Sono inoltre già aperti i preorder per Final Fantasy XIV: Endwalker, che fra le altre cose permetteranno di accedere con qualche giorno di anticipo all’espansione, e per i più appassionati è stata mostrato anche il contenuto della Collector Edition.