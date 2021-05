Final Fantasy XIV arriverà ufficialmente su PS5 a fine maggio

Dopo circa un mese di fase beta, Final Fantasy XIV si prepara ad arrivare ufficialmente anche su PS5. La data prevista per il lancio su console di nuova generazione è stata impostata da Square Enix al 25 maggio; ricordiamo che questa versione del gioco includerà tempi di caricamento di gran lunga più snelli, risoluzione in 4K e supporto al feedback aptico e all’audio 3D.

Il lancio su PS5 dell’acclamato MMO di Square Enix è solo un altro capitolo di una lunga sequela di importanti aggiornamenti e novità per il titolo. Final Fantasy XIV, infatti, ha di recente ricevuto il corposo aggiornamento Death Unto Dawn, mente a lungo termine c’è in arrivo l’espansione Endwalker, per la quale sono da pochi giorni state condivise nuove informazioni.