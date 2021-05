Masayoshi Soken, composer di Final Fantasy XIV, alle prese con il cancro

Non solo buone nuove, per i fan di Final Fantasy XIV. Nel corso del recente Fan Festival il lead composer dell’MMO Masayoshi Soken ha infatti annunciato che da ormai un anno è alle prese con il cancro. La buona notizia è che il cancro sembra essere in remissione, ma è ancora presto per cantare vittoria e, come ben sappiamo, la lotta contro questa malattia è tutt’altro che semplice. Final Fantasy XIV non sarebbe lo stesso senza il prezioso contributo di di Masayoshi Soken, e a lui vanno tutti i migliori auguri della redazione per la battaglia che sta affrontando.

Condividi con gli amici Inviare