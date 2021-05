Warner Media si fonde con Discovery, dubbi su WB Games

AT&T e Discovery hanno annunciato il raggiungimento di un accordo che vede la prima compagnia cedere l’intero ramo Warner Media alla seconda per la cifra da capogiro di 43 miliardi di dollari. Successivamente Warner Media e Discovery si fonderanno in una nuova società presieduta da David Zaslav, attuale presidente e CEO di Discovery.

Ciò che interessa a noi è però tutto ciò che gravita attorno a WB Games e Warner Bros. Interactive Entertainment, il publisher di videogiochi quali Batman Arkham e Mortal Kombat. A quanto pare, l’accordo stipulato da AT&T e Discovery per la cessione di Warner Media non include la totalità di WB Games, ma solo una parte degli studi (e presumibilmente delle IP). Secondo quanto riportato dal giornalista Stephen Totilo, ciò significherebbe che alcuni degli undici studi sotto il controllo di WB Games verranno inglobati nella nuova compagnia nata dalla fusione tra Warner Media e Discovery, mentre il resto rimarrà nelle mani di AT&T, sancendo di fatto lo smantellamento di Warner Bros. Interactive Entertainment.

A oggi non sappiamo ancora quali studi entreranno a far parte della nuova compagnia e quali, di contro, rimarranno di proprietà di AT&T. È comunque utile ricordare quali siano queste undici software house:

Rocksteady Studios

NetherRealm Studios

Monolith Productions

TT Games

Avalanche Software

WB Games Montréal

WB Games Boston

WB Games Los Angeles

WB Games San Francisco

WB Games San Diego

WB Games New York

A questo punto non ci resta che attendere una eventuale comunicazione ufficiale da parte di AT&T o della nuova compagnia in modo da fugare ogni dubbio.