Come promesso qualche mese fa, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice è ora disponibile anche su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Per l’occasione, lo sviluppatore CrazyBunch e il publisher Assemble Entertainment hanno anche preparato un nuovo trailer, che fa da introduzione alle nuove avventure di Larry Laffer, finalmente pronto per una tranquilla vita di felicità domestica… ma sembra che il fato abbia ben altro in mente per lui.











Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice porterà i giocatori attravero più di 50 scenari disegnati a mano, seguendo una storia ed enigmi caratterizzati dall’irriverente e salce ironia tipica di questa pluridecennale serie di avventure grafiche. Oltre alla versione base del gioco (34,99€), è presente anche la Save The World Edition (44,99€), che oltre al gioco, un artbook e la colonna sonora andrà anche a contribuire all’iniziativa ShareTheMeal.