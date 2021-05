The Ascent: un nuovo trailer conferma la data di lancio

A quanto pare, la data di lancio di The Ascent emersa nelle ultime ore si è rivelata corretta. Curve Digital ha infatti pubblicato un nuovo trailer per il suo action RPG isometrico, che sarà disponibile a partire dal 29 luglio. Il trailer, ovviamente, non si limita a mostrare la data – c’è anche del nuovo, interessante gameplay di cui bearsi.











Se siete curiosi di sapere di più su questo intrigante quanto esplosivo titolo, il nostro Daniele Cucchiarielli ha avuto occasione di scoprirne di più nel corso di un recente evento organizzato da Microsoft. The Ascent sarà disponibile su PC tramite Steam, su Xbox One e Xbox Series X|S, e sarà anche presente su Xbox Game Pass dal day one.