Ratchet & Clank: Rift Apart, un nuovo trailer dedicato alle armi

Se c’è una cosa per cui le avventure del lombax di casa Insomniac sono famose, è l’ampia varietà di armi a disposizione, e ovviamente anche Ratchet & Clank: Rift Apart non farà eccezione. L’ultimo trailer pubblicato da Sony è dedicato proprio all’arsenale che avranno a loro disposizione Ratchet e Rivet, oltre al modo in cui questo armamentario ben si combina con le nuove opzioni di movimento. A narrare il trailer, primo di tre sullo stesso stile, ci pensa Zurkon Junior, robottino dalla voce soave come una segheria cimbra.











Ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart vedrà il dinamico duo alle prese con uno sviluppo degli eventi parecchio inaspettato: Nefarious ha infatti deciso di catapultarli in una dimensione dove lui ha già vinto. Per fortuna, in questa strana realtà alternativa potranno presto contare sull’aiuto della lombax Rivet. Il titolo sarà disponibile a partire dall’11 giugno, in esclusiva su PS5.