Call of Duty: Warzone, arrivano gli eroi del cinema d'azione anni '80

Activision ha confermato l'arrivo di Rambo e John McClane sui server di Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War e Call of Duty: Mobile.











L’aggiornamento porterà i due eroi del cinema d’azione degli anni ’80 sui server dei tre videogiochi. L’evento parte con bundle e modalità limitate El tempo, oltre a mappe, armi e altre funzionalità in arrivo durante la stagione. Questi contenuti sono già disponibili su Black Ops Cold War e Warzone, mentre arrivano su Call of Duty: Mobile da domani. John McClane e Rambo approderanno nel negozio, assieme alla modalità limitata nel tempo Armi spianate.

Per quanto riguarda Call of Duty: Warzone, la mappa di Verdansk si è appena aggiornata per includere l’iconico Nakatomi Plaza, l’edificio in cui sono ambientate le vicende di Die Hard. Oltre a sostituire la Broadcast Tower e l’area circostante che rende il distretto sud-est così iconico, il Nakatomi Plaza darà al giocatore svariate missioni opzionali che potranno essere completate durante Bottino e la Battle royale per ottenere ricompense per il gioco e per il profilo. Ciò include esplorare la torre per recuperare Casse di scorte, disattivare C4 sul tetto della torre, e interrompere un traffico d’armi finito male. Inoltre, disseminati all’interno della mappa sarà possibile trovare dei campi di sopravvivenza ispirati a Rambo 2: La Vendetta.

L’aggiornamento include anche molte altre novità che sono state delineate in un apposito post presente sul sito ufficiale.