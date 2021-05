Total War: Warhammer III, l'ultimo trailer ci presenta il regno di Kislev

Creative Assembly ha confezionato un nuovo trailer di Total War: Warhammer III per presentare in dettaglio il regno di Kislev, una delle principali fazioni giocabili nel nuovo strategico edito da SEGA.











A regnare sul reame umano più settentrionale del Vecchio Mondo vi è la Zarina Katarina Bokha, una delle più potenti streghe del ghiaccio mai vissute. Oltre che sulle sue doti magiche innate, fa affidamento sulla sua padronanza del combattimento ravvicinato potenziato dalla sua spada magica, Zanna Gelata, capace di abbattere con un solo colpo anche le bestie più possenti.

Dopo secoli di guerre brutali e sacrifici irragionevoli, l’esercito kislevita si è specializzato nelle versatili macchine da guerra. Eccelle nell’attirare le truppe nemiche per far perdere loro forza e coesione, mirando a distruggerle in un devastante scontro finale, durante il quale la fanteria da tiro ibrida rimane solida come un’incudine di truppe coraggiose, mentre la cavalleria martella il nemico ai fianchi. Fa uso di saperi magici mortali tramite cui controlla il campo di battaglia e valorizza i suoi punti di forza.

Total War: Warhammer III è stato oggetto di una recente prova sul campo analizzata in un’apposita anteprima, a margine della quale abbiamo anche potuto scambiare qualche chiacchiera con gli sviluppatori. Il gioco è ancora sprovvisto di data di uscita, ma dovrebbe vedere la luce su PC entro la fine del 2021.