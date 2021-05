Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground avrà il crossplay

Oltre ad avere un sostanzioso apparato singleplayer, il tattico a turni Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground presenta anche una modalità competitiva multiplayer; perché si sa, non c’è modo migliore di mettere in pericolo le amicizie che sfidarsi a un gioco da tavolo o, in questo caso, a un suo adattamento videoludico. Lungi dall’offrirvi scuse per evitare l’abbondante diffondersi di improperi di vario tipo fra il vostro gruppo di amici, Gasket Games ha anche fatto in modo che non ci siano confini virtuali fra le varie console su cui il gioco sarà disponibile. Lo studio ha infatti confermato ufficialmente che sarà presente il crossplay fra PC (Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Insomma, preparate le vostre armate e assicuratevi di avere un calendario a portata di mano, che il 27 maggio non è mica tanto lontano.

