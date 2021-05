Arriva il Fighting Game Glossary, enciclopedia dei termini picchiaduristici

Avete amici che vorrebbero iniziare a giocare ai picchiaduro? O magari di recente avete visto un trailer di Guilty Gear Strive e state pensando che non sarebbe male provare cimentarsi nel genere? Se per caso a frenare tutto questo entusiasmo è il timore di addentrarsi in un mondo spesso non semplice e intuitivo, buone notizie per voi. Ha infatti da poco preso il via il progetto Fighting Game Glossary, una vera e propria enciclopedia di tutti i termini più diffusi nell’ambito dei picchaduro.

Perché, diciamoci la verità, non è sempre facile orientarsi fra cancel, reset, option select, fuzzy guard e tutta la tiritera di termini specifici di ogni serie. E quindi se da un lato il Fighting Game Glossary è disponibile solo in lingua inglese, dall’altro siamo sicuri che sarà una risorsa più che utile per molti giocatori che intendono approcciarsi al genere; tanto più che le definizioni sono spesso accompagnate da video esplicativi. Il merito di questa impresa va a Infil e al team che lo ha aiutato.