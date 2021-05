Annunciato un nuovo TimeSplitters, rinasce Free Radical Design

Deep Silver ha annunciato la formazione di un nuovo studio di sviluppo denominato Free Radical Design fondato da Steve Ellis e David Doak, gli autori originali di TimeSplitters. Ed è proprio a un nuovo TimeSplitters che sta lavorando il neonato team di sviluppo.

“Essere finalmente in grado di confermare che lo studio è stato formato e che abbiamo un piano per il prossimo gioco TimeSplitters è incredibile“, ha commentato Steve Ellis, Studio Development Director, Free Radical Design. “Anche se al momento non possiamo dire altro, non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni in futuro.”

Al momento Free Radical Design si sta concentrando principalmente sulla costruzione dello studio che avrà sede a Nottingham e sull’assunzione del personale, dopodiché la produzione di TimeSplitters entrerà nel vivo e lo sviluppo potrà procedere a passo spedito.

