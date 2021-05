Rustler: un nuovo trailer ne rivela la data di uscita

Pronti a rubare cavalli e combinarne di tutti i colori nell’action open world medievaleggiante di Rustler? Il videogioco di Jutsu Games attualmente in Accesso Anticipato su Steam ha finalmente una data di uscita ufficiale, come annunciato dal publisher Modus Games tramite il trailer qui di seguito.











Il videogioco (di cui abbiamo scritto una corposa anteprima un paio di mesi fa) uscirà dall’Early Access e vedrà la luce del sole nella sua forma definitiva il prossimo 31 agosto. Segnaliamo che, in quella data, la versione 1.0 di Rustler non sarà disponibile solo su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.