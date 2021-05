Sunless Skies: Sovereign Edition arriva su console

Se avete mai sognato di guidare un treno spaziale fra le stelle, sappiate che ora potete farlo anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Con la Sovereign Edition, l’atmosferico titolo Sunless Skies arriva infatti anche su console; ma Failbetter Games non si è certo dimenticata della sua playerbase su PC. Per chi gioca su quest’ultima piattaforma, questa edizione arriverà come aggiornamento gratuito.











Fra le altre cose, Sunless Skies: Sovereign Edition aggiungerà al gioco base:

Cambiamenti singificativi alla progressione del personaggio , con nuove origini e nuove opzioni di progressione dopo il livello 20.

, con nuove origini e nuove opzioni di progressione dopo il livello 20. Un rework del sistema di carestia , perché nello spazio sconfinato capita anche di restare senza cibo. Non che una mente creativa non possa rimediare al problema…

, perché nello spazio sconfinato capita anche di restare senza cibo. Non che una mente creativa non possa rimediare al problema… Un nuovo motore esotico . Stando a Failbetter, “è molto veloce, ma non molto buono se devi fermarti.”

. Stando a Failbetter, “è molto veloce, ma non molto buono se devi fermarti.” Un rework completo del supporto ai controller, pensato appositamente per facilitare l’esperienza su console.

La lista dei cambiamenti apportati da Sunless Skies: Sovereign Edition è però molto più ampia; potete trovarla nella sua completezza alla pagina dedicata.