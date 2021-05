WRC 10: Nacon e KT Racing rivelano il Rally di Croazia

Siamo ancora a qualche mese di distanza dal lancio di WRC 10, previsto per il 2 settembre, ma già Nacon e KT Racing hanno pensato di svelare una delle novità che potremo trovare al suo interno. Stiamo ovviamente parlando del Rally di Croazia, che ha fatto il suo debutto nella stagione ufficiale proprio poco tempo fa, con una gara spettacolare che ha visto Sébastien Ogier trionfare per appena 6 decimi di secondo sul gallese Elfyn Evans.











Come possiamo vedere dal trailer, il Rally di Croazia si svolge interamente su asfalto, su strette strade di campagna spesso dissestate dal maltempo. Sarà necessario dunque un volante saldo e i nervi pronti per poter conquistare la vittoria su questo affascinante tracciato, che ricordiamo sarà solo il primo di quattro novità della serie. WRC 10, infatti, includerà anche i Rally di Estonia, di Ypres e di Spagna. Vi ricordiamo, infine, che il titolo sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e arriverà anche su Nintendo Switch in un secondo momento.