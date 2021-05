Back 4 Blood: il nuovo trailer presenta i Cleaner

Sopravvivere nell’apocalisse zombie non è certo cosa da tutti, e infatti anche gli otto protagonisti di Back 4 Blood sono, ciascuno a modo suo, personaggi particolari. L’ultimo video pubblicato da Turtle Rock Studios è dedicato proprio ai Cleaner, l’assortito gruppo di personaggi fra i quali potremo scegliere prima di imbracciare un’arma e ripulire le strade da una buona dose di infetti.











Doc, Walker, Holly, Evangelo, Karlee, Hoffman, Jim, e Mom non saranno però solo scelte estetiche: ciascuno di loro avrà infatti anche abilità passive speciali. Evangelo, ad esempio, è in grado di liberarsi da solo dalle trappole nemiche, mentre Walker aumenta la salute di tutto il team; e combinare la scelta delle giuste abilità passive con il sistema di carte avrà sicuramente un peso strategico non indifferente. Il video non si sofferma però solo sui protagonisti, ma mostra anche alcuni degli infetti speciali, e abbiamo come l’impressione che Breaker e Ogre in particolare non mancheranno di essere un bel bastone fra le ruote.

Back 4 Blood uscirà il 12 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.