MSI presenta il mouse da gaming Clutch GM41 Lightweight Wireless

Il produttore di hardware MSI ha da poco presentato il suo nuovo mouse da gaming Clutch GM41 Lightweight Wireless. Questo nuovo, leggerissimo mouse si pone sulla scia della variante cablata Clutch GM41 Lightweight, presentata a febbario 2021, del quale condivide il design simmetrico, i materiali ultraleggeri e le feature all’interno di uno chassis di soli 74g. Ovviamente, grande vantaggio di questo nuovo mouse è il suo non essere legato a cavi di nessun tipo; e grazie alla wireless 2.4G permette è in grado di ridurre la latenza al minimo e di avere una reattività quasi 10 volte più veloce rispetto ai mouse wireless tradizionali.

La batteria integrata del Clutch GM41 Lightweight Wireless garantisce fino a 80 ore di gioco totali con una carica al massimo; la ricarica completa richiede appena 90 minuti, ma in casi urgenti soli 10 minuti vi saranno sufficienti per avere 9 ore di autonomia. Il sensore ottico, un PixArt PAW-3370, garantisce la massima precisione con una sensitività che può arrivare fino ai 20.000 DPI e a 400 IPS di tracciamento. Per assicurare leggerezza assoluta al mouse ed evitare di aggiungere ulteriori circuiti, lo switch DPI è stato posto nella parte sottostante del mouse. Inclusi nella confezione ci sono il dongle USB, la stazione di ricarica dedicata e un cavo FrixionFree extra in modo tale da usare il mouse anche in versione cablata.

Il mouse Clutch GM41 Lightweight Wireless è disponibile al prezzo consigliato di € 84,90.