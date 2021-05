Starfield: probabile la presenza del titolo Bethesda all'E3 2021

Nel corso di una chiacchierata con il quotidiano francese Le Figaro, il capo di Xbox Games Studios Matt Booty ha rivelato che Bethesda e Microsoft terranno una conferenza condivisa al prossimo E3. La notizia in sé non è particolarmente sorprendente, ma riconferma ancora una volta lo stretto legame fra le due compagnie in seguito all’acquisizione da parte di Microsoft. Più interessante è quello che Bethesda porterà sul palco digitale di San Francisco: voci delle ultime ore, infatti, danno per altamente probabile la presenza di Starfield, che vedrà gli open world di Bethesda avventurarsi nel campo della fantascienza spaziale; in particolare, a dare credito a questo rumor è l’affidabile Jason Schreier.

L’effettiva presenza del titolo all’E3, che ricordiamo si terrà fra il 12 e il 15 giugno, permetterà di chiarire altre voci emerse negli ultimi giorni, che danno il titolo come esclusiva console per Xbox, tagliando dunque fuori le piattaforme di casa Sony dal titolo. Se da un lato la cosa sembra probabile, vista appunto l’acquisizione da parte di Microsoft, dall’altro è sempre bene aspettare conferme ufficiali. In ogni caso, però, sembra che per Starfield servirà una bella dose di pazienza, dato che il gioco potrebbe uscire nel tardo 2022.