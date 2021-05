Going Medieval: ben sei minuti di gameplay in vista dell'Accesso Anticipato

In vista del prossimo arrivo in Accesso Anticipato su Steam di Going Medieval, The Irregular Corporation e Foxy Voxel hanno pubblicato un nuovo, lungo video di gameplay. Al suo interno, il buon Vladimir dello studio di sviluppo ci presenta sia l’ambientazione del gioco – nel quale una epidemia ha eliminato la maggior parte della popolazione britannica – che gli elementi essenziali del suo gameplay. Il video inoltre spiega l’impegno profuso dallo sviluppatore nel creare un mondo vivo e interessante.











Ovviamente, in Going Medieval non ci limiteremo a raccogliere fiorellini o mescere birra: verrà anche il momento in cui dovremo ricorrere alle armi, e in questo caso sarà fondamentale avere un insediamento ben difeso e abitanti ben armati. Se siete curiosi di sapere di più su questo interessante titolo, assicuratevi di leggere anche la nostra anteprima.