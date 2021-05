E3 2021: Square Enix al centro di un grosso leak?

I leak sono una realtà ben nota dell’industria videoludica, ma sembra che stavolta ad essere accidentalmente trapelato non sia un trailer o qualche immagine, ma addirittura un’intera presentazione dell’E3. A rivelare la cosa è Alex Donaldson, Assistant Editor di VG247; ovviamente, Donaldson si guarda bene dal rivelare chi sia stato il publisher coinvolto o il contenuto di questo leak, ma Nick Baker di XboxEra sembra essere convinto che si tratti di Square Enix. Se così fosse, questo potrebbe spiegare l’origine del rumor delle ultime ore secondo cui Team Ninja sarebbe al lavoro su un titolo legato alla serie Final Fantasy.

Le sorprese, però, non finiscono qua: stando a un utente di ResetEra, il leak addirittura coinvolgerebbe sia Square Enix che Nintendo, anche se ovviamente in questo caso l’attendibilità della fonte non è così alta. Dovessero esserci notizie più solide in merito, vi terremo aggiornati.