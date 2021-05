Shadow Warrior 3: Flying Wild Hog presenta il cast di nemici

Cosa sarebbe uno sparatutto senza una dose ampia e variegata di bersagli a cui sparare? Sicuramente un invito alla noia, e con Shadow Warrior 3 sembra proprio che Flying Wild Hog non voglia lasciare spazio a sbuffi e sbadigli. L’ultimo video è infatti dedico in particolare ai demoniaci nemici che Lo Wang e Orochi Zilla incontreranno nel corso della loro nuova avventura; alcuni di questi abbiamo già imparato a conoscerli nei video pubblicati nei giorni scorsi, ma un bel ripasso non fa mai male.











Ricordiamo che i più pericolosi di questi nemici ci permetteranno di utilizzare le cosiddette Gore Weapon, armi particolarmente potenti e ambite: il Gassy Obariyon, ad esempio ci permetterà di utilizzare una coppia di devastanti minigun. Non che il resto dell’arsenale sia meno impressionante, intendiamoci. Shadow Warrior 3 uscirà nel 2021 su PC, PS4 e Xbox One.