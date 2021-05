Elite Dangerous: Odyssey, Frontier Developments si scusa per i problemi

Sono passati pochi giorni dal lancio di Elite Dangerous: Odyssey, l’attesa nuova espansione dello space sim di Frontier Developments, ma sembra che non tutto sia andato liscio. Molti utenti hanno infatti segnalato problemi di vario tipo, che vanno da performance ballerine a problemi ai server passando per una ridda di bug. E a soffrirne è stata anche la pagina Steam del gioco, che al momento riporta appena un 31% di recensioni positive.

Ovviamente, non ci è voluto molto perché lo studio britannico si rendesse conto della cosa, che ha avuto una portata tale da spingere David Braben, fondatore di Frontier, a scusarsi sul forum ufficiale. Oltre alle scuse, Braben ha anche sottolineato che gli sviluppatori sono al lavoro per cercare di porre rimedio a tutti i problemi rilevati, in particolare per quanto riguarda le performance; a tal fine, un secondo hotfix dovrebbe arrivare a breve su Elite Dangerous: Odyssey.