GWENT: in arrivo l'espansione Price of Power, rivelato il primo episodio

CD Projekt ha annunciato ufficialmente la prossima espansione del suo gioco di carte GWENT, cioè Price of Power. La prima parte di questo set, dall'evocativo titolo di C'era una pira, arriverà su PC, Mac, Android e iOS a partire dall'8 giugno, e introdurrà 26 nuove carte: quattro per ciascuna fazione più due neutrali. Saranno inoltre introdotte nuove abilità e meccaniche di gioco, che i giocatori più scaltri sapranno sicuramente sfruttare per creare nuove sinergie.











C’era una pira è il primo di tre set previsti per questa espansione; il secondo arriverà ad agosto, mentre per il terzo ci sarà da aspettare il mese di settembre. Come da tradizione, anche per questa espansione è disponibile un pass che permetterà di sbloccare immediatamente tutte le carte e gli ornamenti, oltre a una moneta unica; in totale, permetterà di risparmiare il 30% rispetto all’acquisto singolo delle singole carte. Potete trovare ulteriori informazioni sull’espansione Price of Power sul sito ufficiale di GWENT.