Wasteland 3: un nuovo trailer ci dà il benvenuto a Steeltown

Mancano ancora pochi giorni al lancio di The Battle of Steeltown, prima espansione di Wasteland 3 che sarà disponibile a partire dal 3 giugno. L’ultimo video pubblicato da inXile Entertainment fornisce un’introduzione proprio all’enorme complesso industriale che dà il nome al DLC, e che di recente ha interrotto quasi del tutto le sue forniture. Un problema che il Patriarca di Colorado Springs non può tollerare, e che i Ranger dovranno cercare di risolvere.











Ovviamente, non sarà impresa semplice: tanto per cominciare, i nostri eroi troveranno le porte di Steeltown sbarrate. A quanto pare, i lavoratori del complesso sono infatti entrati in sciopero e hanno deciso di intraprendere un bel braccio di ferro con l’amministratore dello stabilimento, Markham. Toccherà a noi sbrogliare questa matassa e, già che ci siamo, occuparci delle bande di criminali che circolano all’esterno e preparare le difese per il prossimo assalto di cultisti dalle cattive intenzioni. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Wasteland 3 si è di recente aggiornato con la funzionalità FPS Boost.