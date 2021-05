Knockout City supera i due milioni di giocatori

Ottime notizie in quel di Knockout City: il coloratissimo titolo di dodgeball (o, per usare il termine ufficiale, dodgebrawl) di Velan Studios ha infatti superato i due milioni di giocatori. Ad aver aiutato, in questo, è stata indubbiamente anche la scelta di lanciare il titolo con un periodo di prova gratuita, che fornisce l’accesso al gioco completo e che durerà fino al 31 maggio. Non che Knockout City non abbia anche i suoi meriti, intendiamoci: riesce infatti ad unire un gameplay accessibile a tutti senza però per questo limitare lo spazio ai giocatori più abili.

Dopo il 31 maggio, il titolo dovrà essere acquistato al prezzo di 19,99€; procedere all’acquisto prima di questa data ci permetterà di ottenere oggetti cosmetici addizionali. Sarà inoltre disponibile fin da subito anche su Xbox Game Pass tramite EA Play. Velan Studios, infine, ha implementato il crossplay fra tutte le piattaforme su cui uscirà il gioco: PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.