Horizon: Forbidden West sarà al centro del prossimo State of Play

Sono passati ben undici mesi dal primo (e finora unico) sguardo ad Horizon: Forbidden West, ma a quanto pare Sony ha deciso che è giunto il momento di levare il sipario su ciò che ha in cantiere Guerrilla. Il prossimo State of Play, previsto per il 27 maggio alle 23:00, sarà infatti interamente dedicato alle prossime avventure di Aloy e mostrerà ben 14 minuti di gameplay registrato su PS5. Potrete seguire lo State of Play sui canali ufficiali YouTube e Twitch di PlayStation.

Ricordiamo che Horizon: Forbidden West non ha ancora una data di lancio precisa, ma stando alle informazioni più recenti dovrebbe uscire entro il 2021, sia su PS4 che su PS5. Non è improbabile che la trasmissione di giovedì offra indicazioni più precise in merito.