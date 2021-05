Biomutant è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

THQ Nordic ha confezionato il trailer di lancio di Biomutant ora che l’action RPG sviluppato da Experiment 101 è finalmente disponibile su PC e console.











Il gioco ci permette di esplorare un mondo post-apocalittico popolato da animali mutati dall’inquinamento causato dall’uomo, ormai estinto da tempo. Purtroppo l’opera di Experiment 101 non ci ha convinto in sede di recensione, nonostante presenti diversi spunti interessanti e alcune meccaniche ben congeniate.

Biomutant è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.