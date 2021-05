Bungie ha in cantiere un action multiplayer, rivela un'offerta di lavoro

Sembra che non ci sia solo Destiny nel futuro di Bungie. Lo studio di Belleuve ha infatti di recente pubblicato un’offerta di lavoro che contiene poche, ma interessanti informazioni su cosa bolle in pentola. Bungie è infatti alla ricerca di un Sandbox Designer che si occupi di un “multiplayer action attualmente in fase di incubazione”. Fra le doti richieste possiamo trovare “Esperienza di lavoro in giochi action charachter-focused”, cioè titoli come ad esempio Overwatch o Apex Legends, in cui la scelta del personaggio non è solo estetica ma porta con sé un bagaglio di abilità passive ed attive. Particolarmente benvenuta, sottolinea Bungie, è la familiarità con il settore degli esport.

La prima cosa che viene in mente è che lo studio intenda applicare la sua esperienza nel campo degli FPS a un titolo esclusivamente competitivo, andando così a sfidare Valorant e gli ex-colleghi di Overwatch. Ma, d’altro canto, l’offerta di lavoro parla chiaramente di “action game”, quindi le armi da fuoco potrebbero non essere necessariamente coinvolte. Di sicuro, dato che il progetto è ancora nella sue fasi iniziali, ci vorrà del tempo per vederlo in azione.