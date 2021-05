Ratchet & Clank: Rift Apart, ecco il trailer della storia

Siamo arrivati alla conclusione dell’Almost-Launch Party di Ratchet & Clank: Rift Apart, e all’ultimo dei tre video presentati dal molesterrimo robottino Zurkon Junior. Stavolta, tema centrale è la storia dell’ultima fatica di Insomniac, che vedrà il dinamico duo alle prese ancora una volta con Nefarious. Il robotico antagonista, però, stavolta ha un’arma segreta a sua disposizione: riuscirà infatti a piegare lo spaziotempo in maniera tale da catapultare i protagonisti in una dimensione dove lui è imperatore assoluto.











In questa dimensione, che presenterà varianti di mondi già noti ai fan della saga oltre ovviamente a nuovi panorami, Ratchet e Clank incontreranno Rivet, una lombax a sua volta impegnata nella lotta contro Nefarious. Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dall’11 giugno.