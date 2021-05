Dragon Quest XII: The Flames of Fate annunciato con un teaser trailer

Nel corso della trasmissione in diretta streaming andata in onda nel corso della notte, Square Enix ha diffuso un primo teaser trailer di Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ultima iterazione della celebre saga di JRPG che quest’anno celebra il suo trentacinquesimo compleanno.











Purtroppo al momento non si conoscono molti dettagli. Sappiamo che l’ambientazione proposta dal gioco sarà decisamente più dark rispetto ai precedenti titoli del franchise, come rivelato dal game designer Yuji Horii, il quale ha fatto sapere che Dragon Quest XII potrà contare su un sistema di combattimento del tutto inedito che con buona probabilità si lascerà alle spalle gli scontri a turni. Il team di sviluppo si sta avvalendo del nuovo Unreal Engine 5 per la realizzazione del titolo in questione, che tuttavia è ancora sprovvisto di una finestra di lancio ufficiale, mentre non si conoscono ancora le piattaforme di riferimento.