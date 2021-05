Square Enix annuncia Dragon Quest III HD-2D Remake

Non solo Dragon Quest XII: The Flames of Fate, il futuro del franchise targato Square Enix passa anche per Dragon Quest III HD-2D Remake, riedizione in alta definizione del terzo capitolo della saga.











Sviluppato da AMATA K.K. e Team Asano, il videogioco impiegherà lo stesso motore grafico utilizzato da Octopath Traveler e dal futuro Project Triangle Strategy. Il producer Masashi Takahashi ha affermato che lo scopo di questo progetto è quello di ricreare il videogioco classico pubblicato in Giappone la bellezza di 33 anni fa affinché anche i giocatori possano apprezzare l’opera per la prima volta, mentre i veteranni della saga avranno modo di rivivere l’avventura grazie a un comparto tecnico rimodernato.

Purtroppo Square Enix non si è sbottonata circa data di uscita e piattaforme sulle quali approderà Dragon Quest III HD-2D Remake, ma sappiamo che il gioco uscirà contemporaneamente in tutto il mondo su console casalinghe.