Il Nintendo Switch Pro potrebbe essere annunciato prima dell'E3

Del Nintendo Switch Pro, versione dall’hardware aggiornato della console ibrida Nintendo, si parla già da un po’ di tempo; sembra però che potrebbe non mancare poi molto all’annunico ufficiale. Come segnalato da Bloomberg, la Casa di Kyoto potrebbe avere in mente di rivelare la sua nuova console prima dell’E3 (12-15 giugno). Stando a quanto riportato, questo darebbe la possibilità agli sviluppatori di parlare liberamente dei loro titoli nel corso della manifestazione losangelina, oltre ovviamente a permettere a Nintendo di dedicare tutta la sua presentazione ai titoli in arrivo.

Il Nintendo Switch Pro dovrebbe arrivare verso settembre o ottobre, e andrebbe a sostituire gradualmente il Nintendo Switch tradizionale. Lo Switch Lite, invece, continuerà a essere venduto a fianco della nuova console.