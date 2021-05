Borderlands 3 si aggiornerà con il crossplay, ma non su console Sony

Buone notizie per i cacciatori della Cripta che amano viaggiare in compagnia. Borderlands 3, infatti, si aggiornerà con il crossplay, anche se va specificato che questa è una buona notizia solo a metà. Stando a quanto dichiarato da Randy Pitchford, CEO di Gearbox Entertainment, questa funzionalità non sarà disponibile su PS4 e PS5: “Il nostro publisher ci ha richiesto di rimuovere il supporto al crossplay per le console PlayStation.”

La domanda, a questo punto, è cosa possa aver spinto 2K a procedere in questo senso, e in molti sembrano inclini a pensare la causa sia direttamente Sony Interactive Entertainment. La compagnia nipponica è infatti stata tradizionalmente ostile al crossplay; e se negli ultimi tempi c’è stata una maggiore apertura, questa non è arrivata senza prezzo. Sony ha infatti inserito una clausola nel contratto che obbliga gli sviluppatori a pagare royalty qualora la proporzione fra percentuale di giocatori e incassi vada a sfavore di PlayStation. Potrebbe essere questo un probabile motivo della mancata implementazione del crossplay su Borderlands 3.