Non solo remaster in arrivo per i fan del porcospino blu. Nel corso della trasmissione di stasera, SEGA ha infatti rivelato che anche il Team Sonic ha qualcosa che bolle in pentola. Quasi nulle informazioni in merito per ora, comodamente riassunte dal breve teaser pubblicato.











Il nuovo titolo del Team Sonic, che ha dato i natali a Sonic Generations e Sonic Forces, arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; ancora lontana la data di lancio, visto che è attualmente prevista per il 2022.