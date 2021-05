Horizon Forbidden West: ecco il gameplay dello State of Play

Serata ricca di novità, questa: dopo Dying Light 2 e Sonic è toccato a Horizon Forbidden West salire sul palcoscenico, con ben quattordici minuti di nuovo gamplay. Il video vede Aloy alle prese con una banda di predoni in grado di controllare le macchine, incluso un imponente Tremortusk. La protagonista dovrà utilizzare tutto il suo arsenale per sgominare questa minaccia, arco e lancia, ma anche fionde, lance esplosive e bombe fumogene. Fondamentale sarà inoltre il sapiente utilizzo dei danni localizzati.











Registrato su PlayStation 5, il video mette in mostra tutto il potenziale della nuova ammiraglia di Sony, e l’abilità di Guerrilla nel creare una San Francisco reclamata dalla natura, mille anni nel futuro. Lo studio non ha rivelato la data di lancio di Horizon Forbidden West, in ogni caso attualmente prevista per il 2021.