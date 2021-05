Bloodstained: Ritual of the Night, il sequel è attualmente in sviluppo

Buone notizie all’orizzonte per i fan dei metroidvania e in particolare di Koji Igarashi. L’ultima presentazione pubblicata da Digital Bros., la casa madre del publisher 505 Games, ha infatti rivelato che è in via di sviluppo un seguito per Bloodstained: Ritual of the Night. Merito, indubbiamente, anche dei buoni risultati finanziari di quest’ultimo titolo, che ha superato il milione di copie vendute, totalizzando più di 30 milioni di € di ricavi.

Ricordiamo che oltre ad essere arrivato su PC e console, Bloodstained: Ritual of the Night è anche arrivato su smartphone, una mossa che ha indubbiamente contribuito alla sua popolarità; nello stesso senso, influenza positiva sono stati anche i crossover con Blasphemous e Kingdom: Two Crowns.