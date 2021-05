Streets of Rage 4: ecco Shiva, terzo lottatore di Mr. X Nightmare

Dotemu ha presentato il terzo e ultimo lottatore che arriverà su Streets of Rage 4 con il DLC Mr. X Nightmare, cioè il maestro di Kenpo Shiva. Quest’ultimo, dopo aver passato un po’ di tempo a fare il rivale di Axel Stone e compagnia bella, ha deciso che è giunto il momento di usare le sue arti marziali per riempire di botte i cattivi.











Ricordiamo che i due lottatori precedentemente rivelati erano Estel Aguirre e Max Thunder. Non è ancora noto quando Mr. X Nightmare e il suo contenuto arriveranno su Streets of Rage 4, anche se la data di lancio è attualmente prevista per il 2021.