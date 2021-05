Returnal: Housemarque pubblica le statistiche della comunità

È passato circa un mese dal lancio su PS5 di Returnal, l’agguerritissimo quanto affascinante roguelite di Housemarque. Proprio quest’ultima ha deciso di celebrare il tempo trascorso pubblicando le statistiche collettive dei giocatori che si sono avventurati su Atropo. Il titolo è stato giocato per quasi sei milioni di ore; e visto il totale di nove milioni di morti, sembra proprio che l’infernale pianeta non si sia fatto problemi a porre fine relativamente in fretta alle escursioni di molti giocatori.

Particolarmente infame, in questo senso, è stato il Phrike, primo boss del gioco e maggiore causa di morte fra i giocatori. Ma d’altronde, un nemico così ostico non fa che rendere ancora più dolce il momento in cui infine riusciremo a sconfiggerlo per la prima volta. Arma preferita dei giocatori è stata la Hollowseeker, fucile più che a suo agio negli ambienti forieri di incubi del pianeta creato da Housemarque. Lo studio, a proposito, è rimasto talmente soddisfatto da Returnal da aver già dichiarato che il suo prossimo titolo sarà della stessa scala, se non addirittura maggiore.