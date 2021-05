Peter Fabiano lascia Capcom per passare a Bungie

Peter Fabiano, storico producer della saga di Resident Evil, ha fatto sapere di aver intenzione di lasciare Capcom per assumere un nuovo incarico nell’organico di Bungie, lo studio di Destiny.

Fabiano ha voluto ringraziare tutti i suoi ormai ex colleghi della compagnia di Osaka, con i quali ha condiviso gli ultimi tredici anni della sua vita professionale partecipando ai lavori dei remake di Resident Evil 2 e 3, nonché dei recentissimi Resident Evil Village e Ghosts ‘n Goblins Resurrection.

In quel di Bungie, Peter Fabiano rivestirà l’incarico di production department manager.

