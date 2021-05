Biomutant: la prossima patch si baserà sui feedback degli utenti

Biomutant si è rivelato una mezza delusione (qui la nostra recensione), tanto che molti giocatori hanno sollevato diverse critiche nei confronti dell’action RPG targato Experiment 101 e THQ Nordic. Ciò non ha però scoraggiato gli sviluppatori, i quali hanno affermato di voler fare tesoro dei feedback degli utenti apportando le opportune modifiche già a partire dalla prossima patch.

In particolare, lo studio svedese ha intenzione di ritoccare il sistema di combattimento e quello che governa il loot casuale, nonché il ritmo dei dialoghi e delle frasi pronunciate dal narratore. Tra gli altri elementi che verranno interessati dagli aggiornamenti troviamo anche le impostazioni grafiche e della difficoltà.

Experiment 101 spiega che la prima patch di Biomutant verrà pubblicata prossimamente su PC, per poi arrivare in seguito su console. In ogni caso non si conosce ancora la data di lancio dell’update.

