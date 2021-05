La serie Atelier Ryza supera quota un milione di copie vendute

Sembra proprio che la serie Atelier Ryza sia andata incontro a un buon successo di pubblico. I due titoli che seguono le avventure della giovane alchimista hanno infatti venduto nel complessivo più di un milione di copie. L’annuncio è stato dato da Koei Tecmo, che per celebrare il traguardo ha deciso di regalare due costumi speciali per la protagonista. In Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout il costume in regalo ha il nome White Lily of Summer, mentre sul seguito Lost Legends & the Secret Fairy sarà disponibile il costume High Summer Formal.

