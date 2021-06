Electronic Arts rimuove dalla vendita diversi Need For Speed

Electronic Arts ha annuciato di aver rimosso dalla vendita cinque titoli appartenenti alla serie di Need For Speed. Già dalla giornata di ieri, infatti, Need For Speed Carbon, Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed e The Run non sono più acquistabili su nessuno store digitale.

Il publisher ha spiegato che tale decisione è stata presa in vista dell’imminente chiusura dei server di questi cinque videogiochi di corse automobilistiche. Difatti, sarà possibile partecipare a match online fino al prossimo 31 agosto, dopodiché questi titoli saranno giocabili solamente offline.

