PlayStation Now: arrivano The Witcher 3 e alcuni giochi di Sonic

Sony ha svelato i titoli che entrano a far parte del catalogo di PlayStation Now già dalla giornata odierna. Tra questi spiccano la versione Game of the Year di The Witcher 3, comprensiva di tutti i DLC e delle due espansioni, e diversi videogiochi a tema Sonic.

Di seguito l’elenco completo.

The Witcher 3: Game of the Year Edition (disponibile fino al 6 settembre 2021)

(disponibile fino al 6 settembre 2021) Team Sonic Racing

Sonic Forces

Sonic Mania

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (disponibile fino al 5 luglio 2021)

(disponibile fino al 5 luglio 2021) Slay The Spire (disponibile fino al 6 dicembre 2021)