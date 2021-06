MSI: tutte le novità dall'evento Tech meets Aesthetic

Si è appena concluso l’evento Tech meets Aesthetic organizzato da MSI per presentare al grande pubblico le numerose novità in arrivo prossimamente sul mercato. “Con Tech meets Aesthetic MSI ha voluto riconfermare il proprio obiettivo, con prodotti esclusivi e con un design ricercato” ha affermato Sam Chern, Vice Presidente Marketing.

Iniziamo con una nuova linea di laptop gaming e creator con prestazioni migliorate del 30% rispetto alla generazione precedente. Questa nuova linea è alimentata dai più recenti processori Intel Serie H di 11° generazione e dalle schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 30.



Il nuovo Creator Z19 vanta un display 16:10 con cornici sottili ispirate alla sezione aurea, in modo da fornire una visione più ampia e una migliore produttività. Lo chassis è in alluminio fresato CNC in colorazione Lunar Grey, perfetto per essere abbiano ai processori Intel Serie H di 11° generazione e alle schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 30. Il display True Pixel con risoluzione QHD e una gamma colori DCI-P3 del 100% supporta tutte le esigenze di designer e creatori.



MSI svela anche nuovi laptop da gaming: le serie GE76 / 66 Raider, GS76 / 66 Stealth e GP76 / 66 Leopard, dotate della tecnologia PCIe Gen4, porte Thunderbolt 4 e connettività Wi-Fi 6E per un’esperienza fulminea. L’esclusiva funzionalità MSI “Discrete Graphics Mode” eleva ulteriormente le prestazioni grafiche e di overclock, attivabile sul nuovo software MSI Center. I nuovi laptop supportano refresh rate fino a 360Hz e hanno un design ricco di LED RGB. Le nuove serie Pulse GL76 / 66, Katana GF76 / 66 e Sword 17/15 sono caratterizzate da un design compatto ed elegante e da un hardware top di gamma.



Sul versante monitor, invece, la compagnia lancerà una nuova serie di monitor gaming piatti, inclusi l’Optix MPG341QR, Optix MPG321UR-QD e Optix MPG321QRF-QD. Oltre alle tecnologie Gaming Intelligente e Sound Tune, questi nuovi schermi hanno connettività HDMI 2.1, in grado di supportare risoluzioni 4K a 144Hz.



Per quanto riguarda i desktop gaming MSI presenta il nuovo MAG Infinite S3. Si tratta di una rivisitazione dell’ormai celebre design Infinite, con un nuovo pannello frontale con design asimmetrico e LED Mystic Light. Per dissipare il calore ancora più efficacemente sono state installate enormi prese d’aria sul pannello frontale in modo da garantire la massima stabilità sul lungo periodo. Inoltre il nuovo MAG Infinite S3 ha tutto l’hardware che serve grazie ai processori Intel Core di 11° generazione e schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 30.



Non è tutto perché MSI svela anche MPG GAMING MAVERICK, il primo bundle kit composto dal processore Intel Core i7-11700K, dal dissipatore a liquido MPG Core Liquid K360 SP, dalla scheda madre MPG Z590 GAMING EDGE WIFI SP, dallo chassis MPG VELOX 100P e dalle memorie Trident Z Maverik. Il nuovo bundle kit è in grado di aumentare la frequenza su tutti i core da 3.6 GHz a 4.8GHz, migliorando le prestazioni in-game. Tutti gli effetti luminosi sono gestibili da un nuovo software, MSI Center.

Per quanto riguarda le schede madri MSI lancia la nuova serie X570S MAX, un nuovo aggiornamento ricco di design nuovi di zecca e funzionalità aggiornate. Le nuove schede madri offrono soluzioni di raffreddamento senza ventole e garantiscono prestazioni migliorate anche sui processori AMD Ryzen più pesanti da gestire.

Anche per quanto riguarda gli chassis ci sono importanti novità, con il lancio del nuovo MPG QUIETUDE 100S. Esso è il primo chassis MSI a presentare l’esclusiva ventola MEG SILENT GALE P12, in grado di fornire un flusso d’aria costante pur mantenendo al minimo i livelli di rumorosità.



MSI ha annunciato anche la scheda grafica SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition. Nella piastra posteriore sono incisi i contorni delle generazioni passate che hanno contribuito all’esperienza e alla conoscenza dell’azienda. Questa scheda grafica in edizione limitata si basa sulle fondamenta della serie SUPRIM e conserva tutte le stesse caratteristiche chiave. I circuiti ottimizzati alimentano il chip GPU Nvidia GeForce RTX serie 30 al centro, l’efficiente design termico TRI FROZR 2S tiene sotto controllo le temperature con il minimo rumore della ventola e un’estetica moderna riflette lo stile di vita ad alte prestazioni dei suoi utenti.



Per finire, ecco svelata la gamma di SSD SPATIUM di MSI. Il modello più veloce, l’M480, avrà velocità di trasferimento fino a 7000 MB/s, mentre il dissipatore di calore abbassa le temperature di carico massimo fino a 20 gradi Celsius e previene il throttling termico dell’SSD.

Condividi con gli amici Inviare