Ghosts 'n Goblins Resurrection ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One

Le temerarie fatiche del prode Arthur sbarcano su nuovi lidi! A partire dalla giornata di oggi, Ghosts n’ Goblins Resurrection è infatti disponibile anche su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One. Ricorderete che il cattivissimo gioco era già arrivato qualche tempo fa anche su Nintendo Switch, e proprio di questa versione aveva scritto la sua appassionata recensione il DanHero redazionale.











Ghosts n’ Goblins Resurrection rappresenta una vero e proprio rilancio per una delle saghe che hanno segnato la storia di Capcom, riproponendo i livelli dei primi due capitoli. Ma se da un lato lo stile grafico è cambiato ed è presente una serie di opzioni al passo coi tempi, l’infamissimo livello di difficoltà è rimasto immutato: se desiderate qualcosa che vi metta alla prova, questo è sicuramente il gioco giusto per voi. E speriamo che il successo di questo remake si traduca in nuove avventure per Sir Arthur.