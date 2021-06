DOOM Eternal: ecco il gameplay su 3080 Ti, con 4K e ray tracing attivo

Nel corso della sua recente presentazione, NVIDIA ha rivelato due nuovi modelli di schede video, la 3070 Ti e la 3080 Ti. E quale gioco migliore per mettere in mostra le capacità di quest’ultima scheda che non DOOM Eternal, il violentissimo sparatutto di id Software? Potete scoprire come si è comportata la nuova scheda di NVIDA nel video qui sotto, registrato a risoluzione 4K e con ray tracing attivo.











Davvero un bell’effetto. Vale la pena tenere presente che il gameplay è stato registrato con il DLSS disattivato, quindi se dovessimo attivare quella funzionalità è legittimo aspettarsi che DOOM Eternal riesca a raggiungere tranquillamente i 90-100 fps di media, anche a questi settaggi incredibilmente elevati. Per quando riguarda la 3080 Ti, NVIDIA ne promette la disponibilità a partire dal 10 giugno; resta da vedere, ovviamente, quanto a lungo dureranno le scorte (poco, sospettiamo).