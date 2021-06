Tell Me Why è gratis su Steam e Xbox per tutto il mese di giugno

Xbox Game Studios e Dontnod Entertainment hanno deciso di rendere gratuito per tutto il mese di giugno Tell Me Why, sia su PC tramite Steam che su console via Microsoft Store.

L’iniziativa permette a chiunque di riscattare una copia dell’intera avventura, composta da tre episodi, in occasione del Pride Month per celebrare la comunità LGBTQIA+. Tell Me Why narra infatti le vicende dei gemelli Tyler e Alyson Ronan, il primo dei quali è un ragazzo transessuale. I due fratelli si riuniscono dopo aver passato gran parte della loro adolescenza separati: insieme usano il loro legame soprannaturale per svelare i ricordi della loro tormentata infanzia.

In honor of #PrideMonth, #TellMeWhy is FREE on Xbox consoles, Windows 10, and Steam for the entire month of June! pic.twitter.com/hS81fDhefw — DONTNOD (@DONTNOD_Ent) June 1, 2021