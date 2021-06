Annunciata la Crysis Remastered Trilogy, uscirà in autunno

Dopo aver pubblicato la versione rimasterizzata del primo capitolo della serie sul finire dello scorso anno, Crytek ha annunciato la Crysis Remastered Trilogy, una raccolta che includerà tutti e tre i capitoli della saga di FPS, naturalmente in edizione riveduta e corretta.











Realizzata in collaborazione con Saber Interactive, lo studio che ha già lavorato alla remaster del primo Crysis, la trilogia offrirà un comparto tecnico rimodernato in grado di sfruttare anche le console di nuova generazione. Da notare che la trilogia verrà venduta in un’edizione che comprende tutti e tre i giochi, ma ogni titolo potrà anche essere acquistato separatamente. Inoltre, la raccolta non comprenderà l’espansione Warhead del primo capitolo.

Crysis Remastered Trilogy farà capolino il prossimo autunno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.